Почему россияне в Турции почти не тратят деньги

Турецкие банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. Об этом РИА Новости сообщил источник в государственном финансовом секторе Турции. По словам собеседника агентства, эти ограничения создают новые препятствия для туризма, бизнеса и частных денежных переводов между странами. Мкртчян заверил, что туристам и так не нужно совершать в Турции почти никаких покупок.

«На сфере организованного туризма это точно не скажется. Потому что те люди, которые покупают в турагентствах, а это примерно 80% от всех путешествующих в Турцию, покупают либо систему «все включено», либо, если мы говорим про Стамбул, экскурсии, походы в театр и трансферы за рубли еще в России. То есть люди, по сути, покупают в Турции только сувениры. А те, кто едет по системе All-Inclusive, вообще берут с собой не больше $500 только что-то в Duty free купить. Все, вплоть до аренды автомобилей, оплачивается в рублях, если покупают в турагентстве. То есть 60% везут с собой сумму не больше $500-600», - рассказал он.

Мкртчян также рассказал, как происходит покупка дорогостоящих вещей в Турции. По его словам, для оплаты таких покупок никто не едет за границу с пакетом денег.

«Скажу больше, если вдруг кто-то хочет сделать дорогую покупку, например, часы, которые стоят три миллиона рублей, то никто не берет с собой €40 тысяч ни на карте, ни наличными. Турки давно уже подстроились. Они спрашивают, из какого города человек, и просят в этом городе по такому-то адресу принести эту сумму, а в Турции отдают человеку эти часы. То есть никто давно уже не рассчитывается в Турции. А если берем недорогие покупки, где-то за $600, то турки имеют российскую карту, и люди просто переводят им деньги через СБЕР или ВТБ», - раскрыл Мкртчян.

Ранее редактор банковского интернет-портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил НСН, что никаких особенных рисков в использовании карт Visa и Mastercard с истекшим сертификатом безопасности нет, однако они все равно не работают за границей.