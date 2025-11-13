Таиланд может отменить одно из самых непопулярных ограничений для туристов

Таиланд рассматривает возможность отмены одного из самых непопулярных правил – дневного запрета на продажу алкоголя. Как передает Pattaya Mail, инициатива вызвана растущим давлением со стороны турбизнеса и общественности.

Вопрос будет вынесен на экстренное заседание Национального комитета по алкогольной политике. Решение было принято после того, как кабмин официально признал, что действующие ограничения вредят национальной экономике, в особенности восстанавливающемуся туристическому сектору.

«Это неотложный вопрос, который требует быстрого решения», – заявил вице-премьер Сопхон Зарум, курирующий данное направление.

Чиновник раскритиковал действующую редакцию Закона о контроле за алкогольными напитками, назвав запрет на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00 «непрактичным» и «устаревшим». По его словам, эти нормы не только не соответствуют современным реалиям, но и создают излишние сложности для правоохранительных органов.

«Смягчение этих правил успокоит бизнес и станет импульсом для развития туризма, что в конечном счете поможет стимулировать местную экономику», – уверен Сопхон Зарум.

При этом вице-премьер подчеркнул, что защитные меры будут сохранены: ограничения на торговлю алкоголем вблизи школ, университетов и храмов останутся в силе. Речь идет исключительно о либерализации правил в ключевых туристических и коммерческих зонах.

Еще один вопрос – штрафы за продажу алкоголя во время действия ограничений. Раньше их платили сами магазины или бары, а теперь должны туристы. Такой подход предлагается отменить.

Наконец, турбизнес просит позволить туристам распивать алкоголь в заведении и в часы запрета продажи горячительного. Хотя бы в том случае, когда посетитель приобрел напитки в разрешенный временной промежуток.