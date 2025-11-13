Турецкие отели собрались отмечать Новый год несколько дней

Представители востребованных турецких отелей рассказали редакции TourDom.ru, как будут развлекать туристов на Новый год. Одни анонсировали концерты известных исполнителей, другие – многодневные программы, включая мероприятия для детей. Обычно все это уже включено в стоимость проживания.

Отель Pine Beach Belek подготовил 3-дневную программу. 30 декабря гостей ждет ретровечеринка, а 31 декабря – обязательный новогодний гала-ужин, поскольку основной ресторан работать не будет. На вечере выступит квартет с классической музыкой, а завершится все дискотекой. 1 января запланированы спортивные мероприятия и тематическая вечеринка. Как пояснили в отеле, все пройдет без приглашенных звезд, по-домашнему. Для детей организуют игры, а в новогоднюю ночь – магическое шоу и визит Деда Мороза.

Развлечения для гостей всех возрастов предложит и ELA Excellence Resort Belek. В новогоднюю ночь для туристов будет играть оркестр Izmir Big Band, исполняющий классику и джаз. 3 января пройдет дискотека с DJ Katya Guseva, а 5-го – концерт российского рэпера Натана. Гостей ждут и другие события – караоке, выступления арфистов. Для детей, помимо ежедневных развлечений, подготовили кулинарные мастер-классы, праздник с воздушными шарами, тематическую вечеринку в стиле Покемон.

В Gloria Golf Resort и Gloria Serenity главным событием новогодней ночи станет концерт кипрско-турецкого поп-певца Buray. В Gloria Verde Resort запланировано выступление поп-исполнителя Vedat Efe. Затем гости всех трех отелей присоединятся к новогодней клубной вечеринке.

Отель Lara Barut Collection в Анталье на гала-ужине обещает гостям восточное шоу, желающие смогут посетить вечеринку под открытым небом. Для маленьких постояльцев устроят отдельный праздник, они будут играть в пиньяту с Дедом Морозом, танцевать и смотреть шоу мыльных пузырей.

Xanadu Resort планирует развлечения на 25, 30, 31 декабря и 1 января. На католическое Рождество – специальный буфет и вечеринка с диджеем. В программе новогоднего ужина – цирковое, огненное и лазерное шоу. Празднование продолжится и в первый день года – на бранче выступит трио музыкантов.

В турагентствах, в свою очередь, говорят, что для многих туристов наиболее важным критерием при выборе тура на Новый год остается цена. «Обычно люди, которые ездят на Новый год в Турцию, довольны программой, которую предлагают отели. Стандартный запрос – веселый праздник, чтобы алкоголь лился рекой, – поделилась Наталья Рукавичкина (турагентство “Тур Эксперт Вип”). – Но есть у меня сейчас клиенты, которые поехали в недорогой отель в Анталье. Им всё равно, какая будет программа, главное – цена и чтобы не в подмосковном пансионате отмечать праздник».

Ранее «ТурДом» писал, что стоимость новогоднего заезда в отели Подмосковья сравнялась по цене с отдыхом в Турции.