Туристы пожаловались на четырехзвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе

СМИ: туристы пожаловались на клопов в четырехзвездочном отеле в Египте
Туристы из России пожаловались на атаку клопов в четырехзвездочном отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza в египетском Шарм-эль-Шейхе. Как утверждает телеграм-канал Shot, отдыхающие заявили о множественных укусах и зуде.
По версии источника, о живности в своем номере россияне узнали сразу после заселения. Испуганные гости рассказали, что после этого обратились за помощью к сотрудникам отеля и попросили о переселении в другие номера. Те якобы отказали туристам, сославшись на отсутствие мест. Пришлось остаться в этой комнате. После россияне заметили укусы на ногах. Теперь они опасаются, что клопы могут залезть в их чемоданы и уехать в РФ.
Судя по свежим комментариям о Crowne Plaza на ресурсах с отзывами об отелях и в соцсетях, других жалоб на кровососущих нет. А вот иные претензии к гостинице в Египте возникали и раньше.
Один из туристов рассказал, что мебель и интерьер убитые, да и к чистоте есть вопросы:
«Люди каждый день сидят с энтерофурилом. Проблемы с животом обеспечены. Персоналу, видимо, вообще не платят, делать ничего не хотят», – посетовал россиянин.
Другой отдыхающий отметил, что по его обращению из-за неработающего холодильника за 12 дней отпуска никто ничего не предпринял. У некоторых гостей были проблемы с водопроводом.
В турагентских чатах тоже не в восторге от локации в Шарм-эль-Шейхе:
«Номера убитые, сантехника ушатана, в столовой мухи, кислый запах, еды толком нет».
