Туристы пожаловались на четырехзвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе

Туристы из России пожаловались на атаку клопов в четырехзвездочном отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza в египетском Шарм-эль-Шейхе. Как утверждает телеграм-канал Shot, отдыхающие заявили о множественных укусах и зуде.

По версии источника, о живности в своем номере россияне узнали сразу после заселения. Испуганные гости рассказали, что после этого обратились за помощью к сотрудникам отеля и попросили о переселении в другие номера. Те якобы отказали туристам, сославшись на отсутствие мест. Пришлось остаться в этой комнате. После россияне заметили укусы на ногах. Теперь они опасаются, что клопы могут залезть в их чемоданы и уехать в РФ.

Судя по свежим комментариям о Crowne Plaza на ресурсах с отзывами об отелях и в соцсетях, других жалоб на кровососущих нет. А вот иные претензии к гостинице в Египте возникали и раньше.

Один из туристов рассказал, что мебель и интерьер убитые, да и к чистоте есть вопросы:

«Люди каждый день сидят с энтерофурилом. Проблемы с животом обеспечены. Персоналу, видимо, вообще не платят, делать ничего не хотят», – посетовал россиянин.

Другой отдыхающий отметил, что по его обращению из-за неработающего холодильника за 12 дней отпуска никто ничего не предпринял. У некоторых гостей были проблемы с водопроводом.

В турагентских чатах тоже не в восторге от локации в Шарм-эль-Шейхе:

«Номера убитые, сантехника ушатана, в столовой мухи, кислый запах, еды толком нет».

До этого TourDom.ru сообщал, что «эпидемия» постельных клопов перекинулась из Парижа в Великобританию.