У российских туристов появится возможность платить картами «Мир» в Омане

Российская платежная система «Мир» может заработать в Омане, проработка вопроса уже началась. Об этом рассказал председатель совместного делового совета двух стран Хамед ад-Дахаб.

«Она заработает. Я не знаю, как скоро это будет возможно, но это случится. Мы уже начали работу», – уточнил он.

Хамед ад-Дахаб добавил, что процесс запуска карт «Мир» в Омане будет зависеть от обеих сторон. Но предпосылки для упрощения оплаты товаров и услуг туристами уже есть.

Граждане России могут въезжать и пребывать на территории Омана до 30 дней без оформления дополнительных разрешений. Соглашение о взаимной отмене виз между странами вступило в силу с 18 июля.

Кроме того, Oman Air ежедневно летает из Москвы в столицу Омана Маскат. При этом направление вызывает интерес у российских туристов. В зимнем сезоне туроператоры ожидают 15-процентный рост продаж. Прежде всего россиян привлекает экскурсионка, однако и с пляжным отдыхом в Омане все в порядке, есть качественные отели международных сетей. Минус – страна примерно в 2,5–3 раза дороже соседних ОАЭ и Катара.

Также аэропорт Омана используется как хаб для полетов в третьи страны. Часто через Маскат ставят транзитные рейсы в Юго-Восточную Азию. Такие маршруты помогают сэкономить на билетах, хотя время в пути несколько увеличивается.