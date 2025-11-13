Пострадавшие в Таиланде туристы были на нелегальной экскурсии

Российские и белорусские туристы, которые на прошлой неделе попали в ДТП в Таиланде, были на нелегальной экскурсии к реке Квай недалеко от границы с Мьянмой. Теперь одной из девушек требуется срочная операция, сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.

© Соцсети

По ее словам, всё произошло на территории отеля Yoko. Туристов перевозили на автобусе, похожем на гольф-кар. Водитель не справился с управлением при подъеме на крутой холм, двигатель заглох, и автомобиль начал скатываться назад. В панике люди стали выпрыгивать на ходу, после чего машина перевернулась.

Наиболее серьезно пострадала 28-летняя гражданка Беларуси Анастасия Ясюкевич. По предварительной версии, на нее мог прийтись основной удар перевернувшегося транспорта. Остальные участники экскурсии отделались легкими ушибами и ссадинами.

Состояние девушки оценивается как тяжелое. У нее зафиксированы значительная кровопотеря и критическое падение уровня гемоглобина. Для стабилизации состояния требуется срочная операция на позвоночнике, однако девушка пока нетранспортабельна из-за риска повреждения спинномозгового нерва.

Ситуацию осложнила острая нехватка донорской крови. В местных больницах отсутствовала требуемая третья группа с отрицательным резус-фактором. Волонтерам пришлось оперативно организовать доставку доноров из Паттайи в Канчанабури на микроавтобусе. На призыв о помощи откликнулись российские туристы и соотечественники, постоянно проживающие в Таиланде, а также согражданка пострадавшей.

Как ранее подтвердил Илья Ильин, заведующий консульским отделом Посольства России в Таиланде, в результате аварии пострадали шесть россиян и пять граждан Беларуси. В настоящее время решается вопрос о проведении необходимой операции для Анастасии Ясюкевич после успешного переливания крови.