Туристы раскритиковали зимнюю концепцию в турецком отеле

Россияне, отдыхающие в турецком отеле Akka Alinda Hotel 5* (Кемер), недовольны тем, что отель раньше времени перешел на зимнюю концепцию. «Покупали тур в начале октября, тогда была информация, что летняя продлится до 18 ноября».

«Такие данные были в официальном канале еще 21 октября. Сейчас пост скорректировали, но лично мы брали тур и сдвигали отпуск, учитывая эти даты», – возмущаются отдыхающие в чате отеля.

И отмечают: несмотря на то что новая дата перехода – вторник, 11 ноября, уже в понедельник разобрали пирс, закрыли бары на пляже и рыбный а-ля карт. А вчера «убрали все, что можно и нельзя – даже песочницу для детей, хотя в соседнем отеле, "Добедане", все функционирует. Убрали бутылочное пиво и весь импортный алкоголь, есть только холодильник с фантой и колой, а орешки и чипсы ходишь клянчишь, как какую-то запрещенку. Мороженое тоже еще надо поискать», – говорят постояльцы.

Сегодня состоялась встреча недовольных с администрацией отеля: туристы просили вернуть концепцию, некоторые хотели, чтобы их переселили в другую гостиницу. Судя по комментариям, ситуация не изменилась.

В сети Akka Hotels корреспонденту TourDom.ru подтвердили, что смена концепции в Alinda произошла 11 ноября. И уточнили:

«Зимняя концепция подразумевает уменьшение количества импортных алкогольных напитков, софт-анимацию и сокращение длительности работы некоторых баров. Дата перехода на зимнюю концепцию была объявлена туроператорам 31 июля».

А чтобы получить ответы на вопросы, переносились ли сроки перехода и чем закончилась сегодняшняя встреча, рекомендовали обратиться непосредственно в отель. Редакция отправила туда официальный запрос, но к моменту публикации комментарии не получили.

Между тем другие постояльцы этого же отеля отмечают, что ничего из ряда вон выходящего не происходит:

«Каждый год ездим в Турцию в ноябре, были в разных отелях: официально зимний сезон начинается во всех отелях с 1 ноября. Но по погоде отели по желанию могут продлить концепцию. При этом обратите внимание, что ценник на сейчас гораздо ниже летней концепции».