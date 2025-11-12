Из Хабаровска запускают прямые рейсы в Шанхай: когда и сколько стоит

Впервые из хабаровского аэропорта запускаются прямые регулярные рейсы в Шанхай. С 24 декабря авиакомпания «Аврора» начнет выполнять полеты по этому маршруту, который будет действовать до конца зимнего сезона.

© РИА Новости

«Авиакомпания задействует на новом международном маршруте Airbus A319 в конфигурации салона 128 кресел, 8 кресел в бизнес-классе, 120 в экономическом. Время в пути до аэропорта назначения – около 4 часов», – сообщает пресс-служба международного аэропорта Хабаровска.

Шанхай является одним из ключевых деловых, туристических и логистических центров Китая. Новый рейс открывает возможности как для прямого посещения мегаполиса, известного набережной Вайтань, Старым городом и Диснейлендом, так и для стыковочных перелетов в другие страны Азии.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет из Хабаровска запланирован на 23:45 в среду и на 22:15 в воскресенье. Стоимость билетов в оба направления стартует от 27 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что из Хабаровска возобновили полеты в Пекин. Время в пути составит около трех часов.