Туристку отказались сажать в самолет из-за тяжелых травм после аварии
Индийскую туристку с тяжелыми травмами после аварии на мотоцикле отказались сажать в самолет в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в аэропорту города Чиангмай. Пассажирке не разрешили улететь домой в Индию из-за перелома руки, вывиха шеи и воспаления легких, полученных в результате недавнего ДТП.
По данным издания, сотрудники авиакомпании отказали индианке в посадке из-за опасений за ее безопасность. Они не были заранее проинформированы о необходимости использования на борту кислородной терапии и услуг медсестры.
Женщине оказала помощь туристическая полиция при содействии генерального консульства Индии в Чиангмае. Путешественницу госпитализировали в государственную больницу, а власти Таиланда помогут ей попасть на обратный рейс.
