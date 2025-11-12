Спрос на новогодние туры в Китай вырос у москвичей более чем в два раза
В преддверии новогодних праздников отмечается значительный рост интереса московских туристов к китайскому направлению, по данным сервисов онлайн-бронирования, число забронированных туров и отелей увеличилось более чем в два раза, что связывают с отменой виз и расширением авиасообщения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в нескольких туристических сервисах.
«По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», туристы из Москвы совершили в два раза больше бронирований в отелях Китая на предстоящие новогодние праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году. Интерес москвичей к Китаю заметно вырос после отмены виз: с 15 сентября туристы из столицы совершили на 66% больше бронирований в отелях Поднебесной, чем за сентябрь – ноябрь в прошлом году. На увеличение турпотока оказала влияние как отмена виз, так и значительное расширение прямого авиасообщения», – сообщили в пресс-службе компании.
В десятку самых популярных городов Китая у жителей российской столицы входят Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Санья, Шэньчжэнь, Чэнду, Сиань, Чжанцзяцзе, Коулун, добавили в сервисе.
Представители сервиса Ozon Travel в разговоре с Агентством «Москва» подтвердили тенденцию.
«Популярность Китая как направления для зимних поездок значительно выросла по сравнению с прошлым годом – число туров, запланированных на предстоящие праздники, показало рост в 2,5 раза. Кроме того, страна не только вошла в топ-5 востребованных маршрутов на праздники, но и стала второй по росту доли бронирований отелей год к году (в 2,2 раза)», – сказали в сервисе.