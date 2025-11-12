Туристы недовольны ценами на билеты Emirates

Возможно, рекордная прибыль авиакомпании Emirates росла бы еще активнее за счет туристов из России, если бы некоторые из них не считали предложения флагмана из ОАЭ априори дорогими и не искали альтернативу, например, для перелета в страны Юго-Восточной Азии.

«Мне, конечно, нравится Emirates, но сейчас купил билеты на двоих за 80к в Бангкок через Оман – в 1,5 раза дешевле получилось», – поделился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» в обсуждении к новости.

Предложения Emirates и правда не назовешь бюджетными, но есть ли такая большая разница, как утверждают туристы? Журналист TourDom.ru решил это выяснить. Для примера возьмем round trip в столицу Таиланда с вылетом туда из Москвы 24 ноября и возвращением 3 декабря. Emirates готова организовать перелет за 60 тыс. руб. с багажом. Oman Air готова полететь в Бангкок в те же даты за 54 тыс. руб. – в стоимость также включен чемодан до 20 кг. Разница, как видим, не так велика – около 6 тыс. В некоторых случаях ценники и вовсе равны. Предложения дешевле в эти даты действительно попадаются, но у других перевозчиков – так, бюджетнее всего слетать с Hainan Airlines. Поездка обойдется в 50 тыс. с ночной пересадкой в Хайкоу. Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби готова слетать за 54 тыс. В пределах 60 тыс. есть варианты у китайских Sichuan Airlines и China Eastern Airlines.

Пробуем другие даты с вылетами 10–20 декабря. Тут разница более очевидна – за 47 тыс. на борт готова взять оманская авиакомпания, а флагман из ОАЭ просит с туристов 75 тыс.

Впрочем, более низкие цены у Oman Air далеко не всегда. И даже в популярные даты может быть преимущество у Emirates. Так, в новогодние каникулы Emirates за места туда-обратно в Бангкок 28 декабря – 8 января просит 227 тыс. Oman Air готова доставить на курорт за 292 тыс. руб. с багажом. В данном случае, выбирая из этих перевозчиков, выгоднее слетать авиакомпанией из Дубая. Ну а лучший вариант в эти же даты снова у китайских авиакомпаний. Так, China Southern Airlines организует поездку с багажом до 23 кг за 154 тыс. руб., а China Eastern Airlines за 156 тыс. руб. Воспользовавшись этим вариантом, получится сэкономить более 70 тыс.

Гораздо большим спросом у туристов зимой пользуется Пхукет. Слетать туда с Emirates в период с 28 декабря по 8 января возможно за 239 тыс. руб. Услуга Oman Air в эти же даты привлекательнее. Места туда-обратно до Пхукета с чемоданами до 20 кг можно приобрести за 211 тыс. руб. Разница с предложением Emirates в 28 тыс. Ну а минимальный прайс у Sichuan Airlines. За round trip с пересадкой в Чэнду нужно будет заплатить 137 тыс. руб. Такая альтернатива позволит сохранить больше 100 тыс.

Как видим, преимущество по ценам на перелеты у Oman Air есть, но не всегда. Иногда у Emirates бывают и более высокие ценники. Тем, кто хочет сэкономить по максимуму на билетах в Таиланд, все-таки лучше присмотреться к китайским перевозчикам. Они чаще всего вне конкуренции, но порой придется соглашаться на длинные стыковки, которые устроят не всех.

Ранее туристов предупреждали, что авиабилеты могут подорожать из-за растущих сборов.