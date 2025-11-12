Зимой в Екатеринбурге могут развернуться сражения за кошельки туристов

Похоже, предстоящей зимой в Екатеринбурге могут развернуться настоящие конкурентные сражения за кошельки туристов.

Как рассказали порталу «ТурДом» турагенты столицы Урала, предвестники ценовых войн уже заметны на некоторых маршрутах за границу. Например, туры в ОАЭ на ближайшие даты предлагаются от 85 тыс. руб. за неделю на двоих в отелях 4*. Это с перелетом flydubai.

Еще 10 дней назад минимальная стоимость туров была на 10–15% выше. С чем связана распродажа, наши собеседники не знают – возможно, это прямое следствие увеличения авиаперевозки. В ОАЭ летают в этом сезоне 4 авиакомпании: flydubai, Air Arabia, «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот», который впервые вышел на направление.

«Аэрофлот», а также Nordwind совместно со своими партнерами из турбизнеса будут отправлять туристов и в индийский штат Гоа. Две программы на относительно небольшой курорт некоторые наблюдатели считают избыточными – турпакеты стоят от 127 тыс. руб., что совсем недорого с учетом продолжительного перелета. Целые эскадрильи самолетов назначены в Таиланд – на Пхукет, в Бангкок и аэропорт Паттайи Утапао. «Не завышены ли заявленные объемы перевозки? Ведь если спрос окажется недостаточным, туроператоры могут снять часть рейсов. Тогда придется решать вопросы с возвратами денег за туры, искать туристам альтернативы», – делятся опасениями турагенты.

Направление, устойчивый спрос на которое не вызывает сомнений у участников рынка, – Вьетнам. «Екатеринбуржцы любят отдыхать в Юго-Восточной Азии, а по вьетнамским курортам, куда долгое время не было рейсов без пересадок, соскучились особенно. Самый большой интерес – к турам на Фукуок (полеты выполняет AZUR air. – Ред.), туры на курортный остров раскупают как горячие пирожки, даже несмотря на довольно высокие цены: в отели 5* – от 300 тыс. руб.», – говорят турагенты.

По словам руководителя турагентства «Валенсия» Валентины Дмитриевой, взыскательным туристам не хватает в зимнем ассортименте из Екатеринбурга прямых перелетов на Мальдивы. Отправляться на архипелаг приходится через Москву. Состоятельные клиенты также активно интересуются, не планируются ли маршруты на Бали (Индонезия), добавляет гендиректор компании «Трэвелмаркет» Анна Кабакова. Впрочем, у авиакомпаний сейчас, по всей видимости, нет достаточного количества дальнемагистральных лайнеров, чтобы заявлять такие направления из регионального мегаполиса, пусть и такого крупного, как Екатеринбург. В условиях дефицита самолетов их загрузка более гарантирована на проверенных массовых маршрутах, прежде всего в Таиланд и Вьетнам.

Ранее мы писали, что туристы в Екатеринбурге нашли способ сэкономить на турах в Египет – многие отправляются в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Тюмени, так как такой вариант обходится дешевле.