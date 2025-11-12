Крупнейший азиатский лоукостер готовится запустить рейсы в Россию

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia в ближайшие полгода может открыть прямое авиасообщение между Бангкоком и Москвой. Соответствующее заявление сделал председатель правления авиакомпании Тони Фернандес в кулуарах международного туристического форума Tourise в Эр-Рияде.

По его словам, администрация лоукостера уже решила ключевой вопрос, подобрала самолеты для полетов в Россию, и сейчас ведутся переговоры со страховыми компаниями. Первым направлением, которое планируется запустить в течение 6 месяцев, станет регулярный рейс из Бангкока в Москву.

Ранее, на инвестиционном саммите АСЕАН, глава AirAsia анонсировал более масштабную экспансию на российский рынок. В перспективе авиаперевозчик рассматривает возможность организации полетов из России не только в Таиланд, но и в Малайзию и Японию.

При этом, как отмечают эксперты, планы по запуску регулярных рейсов в Россию озвучиваются уже на протяжении многих лет. Первые заявления о такой возможности датируются еще 2011 годом. В 2016-м после встречи с делегацией Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко Тони Фернандес в своих соцсетях написал о скором начале полетов AirAsia X в Россию, однако эти намерения до сих пор не были реализованы.