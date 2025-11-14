Светящийся океан на Мальдивах: где и когда увидеть ночное чудо

Представьте ночной пляж: вокруг темнота, только шум волн, и вдруг вода у ваших ног начинает светиться мягким голубым светом. Волна накатывает и оставляет тонкую светящуюся полоску, будто кто-то высыпал в океан горсть маленьких звёзд. Это не спецэффект и не иллюминация для туристов, а редкое природное явление, которое иногда можно увидеть на Мальдивах. Когда океан становится галактикой: почему Мальдивы светятся по ночам - об этом подробнее на сайте Туристас.

Сияние появляется благодаря микроскопическим морским организмам. Их не видно поодиночке, но когда их миллионы, они словно подсвечивают море изнутри. Они реагируют на любое движение воды: шаги человека, плеск, удар волны о берег. Почувствовав «опасность», начинают светиться — так, как считают учёные, они защищаются от тех, кто может их съесть. Для наблюдателя это выглядит как магия: по тёмной поверхности бегут синие и голубые огоньки, а каждый ваш шаг оставляет светящийся след.

Чаще всего такое свечение замечают у островов Ваадху и Муддху, особенно в период с июня по октябрь. Но гарантировать его нельзя: всё зависит от погоды, температуры воды, фазы луны и силы волн. В одну ночь океан может сверкать так, что не хочется включать ни одного фонаря, а в другую останется совершенно обычным.

Светящиеся пляжи — не только красивое зрелище, но и знак того, что вода достаточно чистая и в ней много жизни. Учёные предупреждают: из-за загрязнения и изменения климата такие явления могут встречаться всё реже. Даже если вы никогда не окажетесь на Мальдивах, само знание о том, что где-то море умеет светиться в темноте, напоминает, насколько хрупка и удивительна природа и как важно её беречь.