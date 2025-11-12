Туристке, которая привезла из-за границы «безобидные сувениры», грозит наказание

Российская туристка после отдыха в Санье привезла с собой в чемодане 25 редких кораллов, находящихся под угрозой исчезновения. Однако сотрудники таможни в аэропорту Красноярска обратили внимание на морские организмы.

Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, пассажирка по прилете прошла через «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии товаров для декларирования. Однако при досмотре в ее рюкзаке среди личных вещей были обнаружены природные объекты. Экспертиза подтвердила, что это необработанные скелеты шестилучевых мадрепоровых кораллов, охраняемых международной Конвенцией СИТЕС.

По словам женщины, она приобрела их как сувениры, не зная о запрете на вывоз. Разрешительных документов у нее не оказалось. Суд конфисковал природные ценности, а в отношении туристки возбуждено дело об административном правонарушении.

Таможенники отмечают, что подобные случаи фиксируются почти ежемесячно. Многие туристы ошибочно считают кораллы, ракушки и засушенных морских обитателей «безобидными сувенирами». Однако даже один такой «камешек» может обернуться серьезными проблемами - конфискацией и административным делом.