МЧС сообщило об успешной эвакуации троих туристов с горы в Карачаево-Черкесии

В горах Карачаево-Черкесии спасли троих туристов. Об этом сообщило МЧС республики в своем Telegram-канале. По данным ведомства, туристы сорвались с ледяного склона. Всего в группе было пять человек, однако упали только трое. В результате они получили множественные травмы, двое - черепно-мозговые травмы, еще один - серьезные повреждения коленных суставов. Спасатели обнаружили пострадавших, эвакуировали их на вертолете с высоты 2900 м над уровнем моря и успешно передали медиками на турбазе в районе Махарского ущелья. Всего в спасательной операции приняли участие 15 человек. До этого Telegram-канал Baza уточнил, что инцидент произошел в Махарском ущелье. По данным канала, на перевале Кичи-Муруджу часть туристов оступилась и сорвалась со склона, при этом травмы сделали невозможным самостоятельное возвращение на тропу. Поход группы не был зарегистрирован.