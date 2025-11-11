Мать решила засудить авиакомпанию на сотни миллионов рублей из-за KitKat

Пассажирка авиакомпании Qatar Airways решила засудить авиакомпанию на сотни миллионов рублей из-за шоколадного батончика KitKat, которым бортпроводник накормил ее ребенка. Об этом сообщает PYOK.

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел в апреле 2025 года на рейсе из Вашингтона в Доху. Мать девочки-аллергика заранее предупредила перевозчика и экипаж о том, что дочь не переносит молочные продукты. Во время полета ей пришлось отлучиться в туалет и попросить бортпроводника присмотреть за ребенком.

Вернувшись, пассажирка обнаружила, что девочка ест шоколадку, и возмутилась, однако ответственный за это член экипажа проигнорировал ее замечание. Женщина дала дочери лекарство, они спокойно долетели до Дохи, но во время пересадки на рейс в Индию у ребенка началась вторая волна аллергической реакции. Его экстренно доставили в больницу.

В своем иске, поданном в суд в конце октября, пассажирка пожаловалась на безразличие членов экипажа к их проблеме. Она потребовала выплатить ей 5 миллионов долларов (более 400 миллионов рублей).

Ранее пассажирка потребовала от авиаперевозчика запретить на борту во время ее полета ряд опасных аллергенов. В их число вошли орехи и авиационное топливо.