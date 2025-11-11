Когда запустят авиарейсы между Малайзией и Россией

Запуск рейсов между Россией и Малайзией ожидается к 2026 году, заявил сопредседатель межправительственной комиссии двух стран Замбри Абдул Кадир.

Вопрос поднимался в ходе встречи представителей Москвы и Куала-Лумпура на острове Лангкави. Делегаты обсуждали экономическое, научное, техническое и культурное сотрудничество.

«Работа над прямыми рейсами между Малайзией и Россией все еще ведется. Надеюсь, мы сможем продвинуться в процессе. Не исключено, что к 2026 году они станут возможными», – сообщил представитель азиатского государства.

Отметим, что в конце октября в Минтрансе РФ пообещали до конца года решить вопрос с полетами в Малайзию. Причем на направление выйдет не «Аэрофлот», как прогнозировалось, а Red Wings. Представители авиакомпании уже получили соответствующие допуски от Росавиации.

Кроме того, обсуждается возможность использования в Малайзии карт «Мир» российскими туристами. Над этим уже работает соответствующая комиссия, отчитались в Минтуризма. Однако сроков, когда в стране будут принимать отечественный пластик, в ведомстве пока не называют.