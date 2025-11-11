Пассажир самолета возмутился поступком попутчицы и вызвал споры в Сети

Пассажир самолета Virgin Atlantic возмутился одним поступком попутчицы во время полета и вызвал споры в сети. Своим мнением он поделился в группе Dull Men's Centre в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Автор публикации разместил снимок, сделанный на рейсе в Лас-Вегас. На фото сидящая впереди незнакомка откинула спинку своего кресла. В подписи к кадру пассажир указал, что никогда не опускает спинку сиденья, чтобы не нарушать личное пространство попутчиков.

В комментариях юзеры разделились во мнениях: некоторые поддержали автора, но многие высказались против. «Если спинка откидывается — ее можно откинуть», «Оно и должно откидываться, в этом весь смысл», «А как еще пережить долгий перелет?» — писали пользователи.

