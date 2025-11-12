Маленький жучок превратил отпуск россиян во Вьетнаме в кошмар

Тайфун «Калмаэги» принёс во Вьетнам не только дожди и грязь, но и спровоцировал нашествие ядовитых жуков томкатов. Насекомые не только досаждают туристам, но и могут серьёзно навредить здоровью.

Находящиеся во Вьетнаме россияне отмечают: тайфун прошёл, а жуки остались. Вредителей встречают везде: на полу, на стенах и даже в шкафах.

Некоторые жилища настолько нравятся насекомым, что они полчищами забираются во внутрь. Из-за этого туристы вынуждены заклеивать пороги скотчем, через который пока не умеют перепрыгивать надоедливые букашки.

Так, одна из туристок сообщила в соцсетях: её встреча с томкатом произошла ночью. Во время сна женщина случайно смахнула насекомое с лица, чем испугала его. На утро она обнаружила на щеке огромное красное пятно, которое зудело и болело.

Другой турист рассказал: он не смог выйти из своего номера в отеле, поскольку весь коридор был усеян мелкими паразитами.

Чем опасны томкаты

Бывалые путешественники отмечают: они привыкли, что в каждой стране свои насекомые. Некоторые из них абсолютно безобидные и мешают лишь своим присутствием.

Однако в случае с томкатами стоит быть предельно осторожными. Дело в том, что насекомые выделяют особый токсин педерин. Попадая на кожу, он вызывает зуд, волдыри и сильные химические ожоги. Некоторые биологи отмечают: этот яд опаснее яда кобры.

Столкнувшиеся с томкатами туристы отмечают: после того, как на кожу попал яд, они почувствовали ломоту в суставах, тошноту, лихорадку и невралгию.

Воспалённые участки кожи могут оставаться поражёнными в течение нескольких недель и даже месяцев. Однако особую опасность несёт вторичная инфекция, которая развивается после попадания в рану пыли и различных бактерий.

Кто такой томкат

Стафилиниды-синекрылы — так в научном сообществе зовут возмутителей спокойствия туристов. Томкатами же они зовутся на местном языке.

Эти чёрно-коричневые или красно-чёрные жуки предпочитают жить в тропиках и субтропиках. Они любят влагу и тепло. Несмотря на опасность для человека, томкаты очень полезны для аграриев. И взрослые особи, и личинки — хищники. Они питаются мелкими насекомыми, членистоногими и вредителями сельхозкультур.

© RuNews24.ru

Как правило, максимальную активность томкаты проявляют весной и летом, однако иногда этот период может растянуться. Всему виной — тёплая погода и обилие еды.

В октябре-ноябре во Вьетнаме начинается сезон дождей. В этот период и появляются томкаты, временно переселяясь из лесов в города и прибрежные зоны. Жилища людей их не пугают: они свободно ползают по полу и залетают на любой этаж.

Как обезопасить себя от укусов томкатов

Учёные отмечают: томкаты обычно проявляют активность в тёмное время суток. Они любят искусственный свет и часто летят поближе к нему.

Поэтому прогулки в сумеречное и вечернее время должны быть максимально продуманными. Для этого стоит запастись одеждой с длинными брюками и рукавами, не пренебрегать репеллентами и не оставлять открытыми окна двери без москитных сеток.

Если контакт с томкатом всё-таки произошёл, насекомое стоит осторожно смахнуть с себя. Лучше использовать мягкую ткань или бумагу, чтобы не напугать незваного гостя и не спровоцировать выброс яда.

Опытные туристы отмечают: после прогулок в любое время суток стоит проверять сгибы рук и ног, а также другие незаметные места на теле.

При попадании токсина на кожу, стоит немедленно промыть место контакта водой с применением мыла. Затем кожу стоит обработать антисептиком или гелем на основе алоэ. Это поможет уменьшить раздражение и снизить болевой синдром.

Важно не забывать о контакте и не расчёсывать поражённую область.

Если же встреча с томкатом спровоцировала лихорадку, тошноту или рвоту — стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Туристы отмечают: врачи начали прописывать им мазь, которая отлично помогает лечить последствия неожиданной встречи.

Страховка или самолечение?

Несмотря на многочисленные заявления в соцсетях, в АТОР отметили: о подобных случаях они не слышали. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян отметил, что сейчас во Вьетнаме ядовитых жуков не наблюдается, а панику среди туристов могли поднять единичные случаи.

Также он не исключил: отдыхающие могли столкнуться с земляными блохами, чьи укусы тоже провоцируют зуд и покраснение.

Чтобы обезопасить себя, специалисты в области туризма советуют не пренебрегать приобретением страховки. В некоторых случаях встреча с ядовитыми насекомыми может доставить немало хлопот и серьезно ударить по карману.