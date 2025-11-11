Кто больше всего пострадает и кто выиграет из-за отмены «мультишенгена»

Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз ударит по владельцам недвижимости в Европе. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Больше всех пострадают те, кто имеет недвижимость в какой-то из стран Евросоюза. Если раньше, получая многократную визу, они могли спокойно посещать нужную страну по несколько раз в год, то теперь таким людям, не привыкшим к неудобствам и очередям, придется столкнуться с ними напрямую», – приводит слова Мальцева ЕАН.

Из-за новых ограничений россиянам придется подавать заявление на визу перед каждой поездкой в шенгенскую зону. Вдобавок они должны будут въезжать через страну, которая выдала визу, и проводить в ней большую часть времени.

По прогнозам Мальцева, очереди на получение виз заставят россиян сократить вложения в европейскую экономику. В результате у состоятельных туристов «значительно вырастет» популярность азиатских стран, ожидает президент УАТ.

«ФедералПресс» напоминает, что «мультишенген» получали не более 5 % российских туристов, посещавших Европу. Действующие визы аннулировать не планируется.