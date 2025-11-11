«Период охлаждения» сим-карт стал головной болью для отдыхающих

«Период охлаждения», а попросту блокировка сим-карт, вернувшихся из роуминга, вызвал бурную реакцию у россиян. Некоторые с иронией интересуются, будет ли 24-часовой «период охлаждения» вычитаться из абонентской платы, а многие всерьез обеспокоены неудобствами, с которыми уже столкнулись из-за нововведения.

Напомним, накануне сообщения о блокировке начали приходить абонентам «Мегафона» и «Билайна»:

«Вчера вечером прилетела, моментально заблокировали». «Нахожусь сейчас за границей. “Мегафон” уже прислал уведомление, что будет этот период. МТС молчит пока», – рассказывают туристы.

Главная боль отдыхающих – как попасть домой, если интернет заблокируют. В больших городах можно вызвать «Яндекс Такси» – этот сервис внесен в так называемый белый список продолжающих работать даже в «период охлаждения». Но далеко не все им пользуются – во многих городах еще остались местные сервисы со своими программами. А быстро установить приложение в условиях ограниченного интернета может не получиться. Кроме того, многие пассажиры едут дальше – в свои регионы: им нужно посмотреть расписание поездов или автобусов, купить на них билеты. Остаться в такой момент без связи для них критично.

Те, кто уже попал под ограничения, делятся опытом разблокировки. У некоторых все проходит быстро и успешно: «Подключилась к Wi-Fi. Перешла по ссылке. Ввела номер телефона, далее присланный код и "собрала" картинку для подтверждения. Готово». Так получается не у всех:

«Тетя написала через 40 минут по прилете: хорошо, что в аэропорту есть Wi-Fi, но “танец с бубном” долгий».

Однако воспользоваться беспроводной локальной сетью получается не везде:

«В Аэропорту Мурманска в зоне вылета Wi-Fi доступен, а вот в зоне прилета – нет. И по понятным причинам есть ограничения мобильного интернета. Но как гость региона или наш житель вызовет такси?» – поднял вопрос губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В таких случаях предлагается позвонить оператору, чтобы снять блокировку. Однако туристы в легкости такого способа сомневаются: «Бесконечно висеть на линии в ожидании ответа?» Некоторые надеются, что «в аэропортах наконец откроются офисы тех компаний связи, которых там еще нет».

Впрочем, пока система работает в тестовом режиме, поэтому под ее действие попадают не все: «Мои прибыли во Внуково из Хургады. У них “Мегафон”: никаких СМС не получали».

Есть и другой опыт, менее приятный – в приграничных регионах ограничения на себе уже испытали те, кто никуда не улетал и не уезжал: «Была в Печорах вчера – “Билайн” поймал, что я в Эстонии. Сегодня прислали СМС, что у меня “период охлаждения”». И на Дальнем Востоке те же истории: «Съездили на мыс Крильон на Сахалине – блок интернета на сутки. В том месте телефон к вышкам в Японии подключается».

Напомним, в Минцифре «период охлаждения», когда на 24 часа блокируется мобильный интернет и СМС, объясняют необходимостью подтвердить, что сим-карта, прибывшая из-за рубежа или неактивная в течение 72 часов, используется человеком, а не встроена в беспилотник.

Ранее TourDom.ru писал, что россияне начали получать сообщения о блокировке сим-карт по возвращении из-за границы.