От Вонсана до Ембунчжина: как КНДР строит новый туристический пояс

От Вонсана до Ёмбунчжина: как КНДР строит новый туристический пояс

КНДР активно развивает масштабный туристический проект на восточном побережье, создавая единый курортный пояс. Власти страны уже зафиксировали рекордный приток российских туристов, число которых достигло исторического максимума.

© РИА Новости

Как отметил лидер страны Ким Чен Ын во время своего визита в 2018 году, район Ёмбунчжин обладает «исключительно красивыми морскими видами и удобным транспортным расположением». Именно после его критики затянувшегося строительства проект был пересмотрен в соответствии с современными требованиями, и работы активизировались, передает «Российская газета».

Создание туристического пояса, связывающего ключевые точки восточного побережья, является для Пхеньяна стратегической задачей. Власти не только развивают инфраструктуру в новых районах, таких как Ёмбунчжин в провинции Северная Хамгён, но и используют успешный опыт курортного комплекса Вонсан-Кальма, открытого ранее. Этот подход позволяет объединять горные и морские маршруты в единое туристическое направление.

Особое внимание уделяется привлечению иностранных гостей, в частности из России и Китая. Северо-восточное расположение района Ёмбунчжин, близкое к границе, делает его логичным пунктом для туристов из этих стран.

Параллельно с развитием инфраструктуры Пхеньян добился значительных успехов в увеличении турпотока. Согласно данным Погранслужбы ФСБ России, в третьем квартале 2025 года КНДР посетили 3460 граждан РФ. Этот показатель является рекордным за всю историю наблюдений с 2010 года. Общее число российских туристов за первые девять месяцев года достигло 4501 человека, что более чем вдвое превышает результат за весь прошлый год.

Эксперты связывают такой рост с восстановлением прямого авиасообщения между Москвой и Пхеньяном, а также с активизацией транспортных и культурных связей. Знаковыми событиями стали возобновление движения по железнодорожной линии Хасан–Туманган и запуск чартерного поезда Владивосток–Расон. Перспективы дальнейшего роста открывает строящийся автомобильный мост через реку Туманган, который должен соединить российское и северокорейское побережья к 2027 году.

