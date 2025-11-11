Японская JAL обозначила условия возобновления рейсов в Россию

В японской авиакомпании JAL рассказали, что вопрос о восстановлении прямого авиасообщения с Россией будет проработан только после формирования всех необходимых предпосылок. Соответствующий пресс-релиз перевозчика имеется в распоряжении СМИ.

Авиакомпания признает, несмотря на текущую приостановку рейсов, сохраняется высокий интерес к Японии со стороны российских туристов, о чем свидетельствует растущее число путешественников. При этом в JAL подчеркивают, что начало рассмотрения возможности возобновления полетов, как и по другим закрытым направлениям, станет возможным исключительно на этапе появления условий для этого шага.

В JAL также прокомментировали публикации СМИ, в которых заявлялось о ведении переговоров японских и российских перевозчиков по поводу запуска рейсов. В авиакомпании уточнили, что не располагают информацией о достоверности этих данных.

Что касается текущих планов JAL, ее представитель заявил, что возобновление маршрутов в Россию в них на данный момент не значится. В утвержденном на ближайшую перспективу бизнес-проекте сроки восстановления рейсов в Москву и Владивосток не определены. В связи с этим авиакомпания будет продолжать отслеживать ситуацию, принимая дальнейшие решения в зависимости от роста спроса на международные перелеты.