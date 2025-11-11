Ни денег, ни Египта: желание сэкономить на туре обернулось потерей 400 тысяч

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка из Воронежа Владлена. Она считает, что вместе с семьей стала жертвой мошенников, которые под видом турагентства из Екатеринбурга продали тур в Египет, но в итоге так и не отправили на отдых. Что делать туристам и как вовремя распознать проблемную компанию?

Семья из пяти человек планировала отдохнуть в Египте. Изначально Владлена обратились в саратовское турагентство LN Travel, но затем увидела рекламу «Море-Мании» из Екатеринбурга с 30%-ной скидкой. «Нам показали документы, в том числе выписку из Единого федерального реестра турагентов. Всё выглядело легально», – вспоминает туристка.

Менеджер Юлия предложила тур с 8 по 15 октября в отель Titanic Beach. Стоимость составила 400 тыс. руб. В договоре исполнителем значилось ООО АП «Море-Мания», но оплату просили произвести на счета ИП Платонов С. В. и ИП Лагунов А. Д. На вопросы менеджер ответила, что это связано с «финансовой загруженностью».

За неделю до вылета Юлия перестала выходить на связь, ее номер не обслуживался. В результате туристы на отдых не улетели – с ними никто не связался, авиабилеты и ваучеры не выдали.

В федеральном реестре ООО АП «Море-Мания» значится под номером РТА 0008319. В договоре у туристов указан туроператор Coral Travel. Представитель компании подтвердил, что договор с агентством действует, но заявка на бронирование на указанную фамилию и дату не поступала.

У «Море-Мании» раскрученные страницы в соцсетях. На странице во «ВКонтакте», которая создана в августе 2025-го, 10 тыс. подписчиков, а в тг-канале, существующем с 2023 года, уже 12,5 тыс. В июне и августе в телеграм-канале «Море-Мании» и «ВКонтакте» были размещены документы – свидетельства о регистрации юрлица, постановке на учет в налоговой, а также о внесении в реестр турагентств. При этом в Телеграме указан контакт той самой Юлии, что «бронировала» тур для семьи Владлены.

Корреспонденту «ТурДома» 10 ноября удалось связаться с директором ООО АП «Море-Мания» Ириной В. Она заявила, что под видом ее компании действуют аферисты, а документы в соцсетях фальсифицированы. По ее словам, ее компания продает туры только постоянным клиентам, сайта у нее нет, а соцсети для продаж не используются.

«Неизвестные люди портят мою репутацию, – говорит Ирина. – В опубликованных свидетельствах часть сведений не верна – те, которых нет в свободном доступе, в том числе печати и подписи. На сайте указан старый адрес фирмы, сейчас я работаю без офиса».

По ее словам, первые пострадавшие обратились к ней еще в мае. В июле она подала заявление в полицию, но с тех не получала сигналов от правоохранителей.

Семья Владлены также направила заявление в полицию и написала досудебную претензию, ответа пока не получила. Банк сообщил, что вернуть деньги через чарджбэк не получится, так как оплата производилась по реквизитам.

«Чтобы не попасть в такую ситуацию, туристам необходимо внимательно проверять, кому отправляются средства, – отметила юрист Альянса туристических агентств (АТА) Мария Чапиковская. – Оплата должна проводиться тому, с кем заключен договор».

Другой тревожный сигнал – большая скидка на тур, особенно такая, которую больше никто из турагентств не дает. «В нашей отрасли скидка экономически невыгодна продавцу, – говорит владелица LN Travel Наталья Лысенко. – Если турагентство предоставляет дисконт в 30%, есть вероятность, что речь идет о мошенничестве».

Судя по отзывам, есть и другие пострадавшие. 15 октября Артем забронировал тур в Египет на двоих. «Прислали договор, потом реквизиты ИП. Проверил, ИП Буранбаев Р. И. был создан неделю назад в Башкирии – это вызвало подозрения. Но они объяснили, что “попадают на НДС, лимиты закончились”, и попросили разбить платеж на две части», – рассказал турист редакции TourDom.ru. Он перевел деньги, пошел читать отзывы и понял, что попал. Артем потребовал деньги обратно, но менеджер его заблокировал.