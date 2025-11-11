Тревел-блогер побывала в Узбекистане и раскрыла требования к идеальным женам

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и раскрыла главные требования к идеальным женам в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша рассказала, что хорошая жена в понимании узбеков должна быть терпеливой. Кроме того, она не может называть мужа по имени и обязана обращаться к нему на «вы», а также вставать, если он заходит в комнату.

«Не смеется громко, не спорит, не стремится быть в центре внимания. Скромность, это не просто черта характера, а важный социальный навык именно для девушки и будущей жены», — объяснила россиянка.

Также от жен требуется молчание: она не должна спорить и обижаться.