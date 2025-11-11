Названы самые популярные у туристов кладбища в России

Стало известно, какие российские кладбища пользуются популярностью у богатых иностранцев, приезжающих в рамках мемориального туризма.

«Наибольшее количество путешественников, помимо стран СНГ, – из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Преимущественно они посещают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища, на топ-3 приходится 63% от числа заинтересованных в таком паломничестве гостей из-за рубежа», – цитирует РИА Новости данные исследования аналитиков оператора связи T2.

В мемориальном туризме больше заинтересованы именно богатые люди, отмечают аналитики. Обычно это люди в возрасте от 35 до 44 лет, причем чаще – мужчины.

