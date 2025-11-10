Российские туристы «распробовали» острова Индонезии

Раньше россияне летали только на Бали, теперь открывают для себя другую Индонезию: например, прекрасные острова Ява и Калимантан, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

© РИА Новости

Сейчас Азия в целом в тренде у туристов из России, потому что это направление распробовали на фоне усложненных поездок в Европу, «заморачиваться» хотят не все, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Спрос на туры в Индонезию растет быстрее, чем в Таиланд и Китай, сообщил АТОР. Хотя напрямую на Бали летает только «Аэрофлот», туристы не теряются и выбирают туры со стыковочными рейсами, которые обходятся на треть дешевле, сопоставимы со стоимостью поездок на Шри-Ланку и бюджетнее отпуска во Вьетнаме. Арутюнов рассказал, почему россияне выбирают Индонезию.

«Из-за прямых рейсов на Бали количество туристов значительно увеличилось. Как только появляются прямые рейсы, интерес к стране растет. Сейчас Азия в целом в тренде, потому что это направление распробовали на фоне закрытия других направлений. Европа усложняет получение виз, Азия ничего не усложняет. Россияне думают, зачем заморачиваться, чтобы попасть в Европу, если есть дружественная Азия, та же Индонезия. Раньше россияне летали только на Бали, теперь открывают для себя другую Индонезию. Например, прекрасный остров Ява, а еще Калимантан. Островов много, они все невероятные, с нетронутой природой. Можно не только лежать на пляжах Бали, можно посмотреть много всего интересного, изучить исторические аспекты какие-то», — рассказал он.

По его словам, Бали под Новый год подорожает на 25-30%, несмотря на сезон дождей.

«Летом, когда на Бали прекрасный сезон, а в странах Ближнего востока слишком жарко, эти перевозчики дают хорошие цены именно на Бали. Поэтому стоимость перелета с пересадкой может быть на 30% меньше. А в сезон не такая большая разница. Но прямой рейс всегда немного дороже. Китайские авиакомпании тоже предлагают очень хорошие цены с пересадками. На Бали у нас и зимой россияне летают, в сезон дождей тоже бывает сухо. На Новый год россияне тоже любят туда летать, это на 25-30% дороже. Чем больше у нас выходных дней, тем больше растут цены на авиабилеты», — добавил собеседник НСН.

Компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали (Индонезия) в сентябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН». Прямые рейсы стали выполняться в первые с 2020 года, когда полёты были вынужденно прерваны на фоне пандемии COVID-19.