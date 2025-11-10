Россиян призвали не ездить в Турцию и Египет

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, призвал россиян отказаться от поездок в Турцию и Египет. Об этом он сказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

© Вечерняя Москва

Он напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса (НАТО) и призвал «не везти туда деньги».

«В страну НАТО, где в 90-е годы массово лечили и готовили чеченских сепаратистов. Не надо туда ездить. Вот не надо, и все», — обратился к россиянам переводчик.

Кроме того, Гоблин призвал соотечественников не ездить в Египет, поскольку в стране располагается крупная база подготовки исламских террористов. В качестве альтернативы Пучков в эфире предложил внутренний туризм и отдых в дружественных странах, например, во Вьетнаме или Северной Корее.

При этом туризм по России у жителей страны и так достаточно популярен. Например, Калининград и Сочи вошли в топ популярных направлений у пользователей сервиса «Авиасейлс» из Москвы на праздники в ноябре этого года. Среди зарубежных поездок москвичи чаще всего выбирают Узбекистан — 20 процентов.