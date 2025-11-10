В посольстве европейской страны пообещали выдавать туристические визы

В посольстве Франции пообещали продолжать выдавать россиянам туристические визы. Об этом там рассказали в беседе с RTVI.

© Unsplash

В диппредставительстве страны Европы пояснили, что рекомендации Еврокомиссии не повлияют на возможность россиян путешествовать.

«Посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — отметили в посольстве.

При этом краткосрочные визы выдаются на срок до 90 дней и могут быть как однократными, так и многократными (мультивизы).

Ранее официальный представитель МИД России Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.