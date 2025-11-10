Россиян начали массово обманывать при аренде жилья в Европе

Российских туристов начали массово обманывать мошенники при онлайн-бронировании жилья в странах Европы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Оодной из жертв стала Анна Кудинова из Ростова-на-Дону. Она забронировала апартаменты в столице Франции через Telegram-канал «Париж аренда: жилье краткосрочная аренда». Цены на жилье были низкими, а отзывы о работе — положительными.

Россиянка связалась с менеджером канала Дарьей Морозовой, чьи контакты были указаны в описании. Ей назвали условия бронирования — для его осуществления требовалось отправить фотографию паспорта и предоплату в 30 тысяч рублей. Россиянка сделала все по инструкции, но после перевода денег чат был удален. После этого в канале был опубликован положительный отзыв от имени Анны, в котором даже использовались ее фотографии.

Сообщается, что в настоящее время мошенники изменили название Telegram-канала на «Экскурсии в Дубае». В описании менеджером значится пострадавшая Анна Кудинова.