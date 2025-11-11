Туристка в гневе затопила номер в отеле после отказа в возврате денег

Туристка, недовольная плохим номером в отеле на китайском курорте Хайнань, в приступе гнева затопила его после отказа в возврате денег. Подробностями истории поделилось местное издание South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что инцидент произошел 28 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Гостья отеля, имя которой не раскрывается, забронировала на онлайн-платформе номер на сутки за 108 юаней (около 1,2 тысячи рублей). Она заселилась поздно ночью, а через полчаса подала запрос на отмену бронирования с полным возвратом средств, указав в качестве причины смену планов.

Менеджер отеля по фамилии Сюн заявил, что их политика не допускает отмены бронирования после заселения, но женщина настаивала, утверждая, что номер был низкого качества и с плохой звукоизоляцией. Тогда персонал предложил ей бесплатное повышение категории номера, но она отказалась.

Более того, гостья позвонила в полицию и пожаловалась. В ожидании стражей правопорядка она открыла кран на раковине, включила душ и затопила комнату. Недовольная путешественница также бросила в душевую кабину постельное белье и вылила на него гель для душа.

Персонал обнаружил затопление, когда вода из номера туристки на втором этаже начала протекать в вестибюль. По данным издания, краны были открыты с двух часов ночи до раннего утра. Номер был полностью затоплен, а стены и пол — повреждены.

В итоге сотрудники отеля тоже вызвали полицию и потребовали, чтобы гостья взяла на себя ответственность за случившееся. Постоялице пришлось это сделать. Помимо этого, она согласилась возместить отелю ущерб в размере почти 30 тысяч юаней (около 340 тысяч рублей).

