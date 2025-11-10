Мошенники стали обманывать россиян при онлайн-бронировании апартаментов

Россиян стали массово обманывать при онлайн-бронировании апартаментов за рубежом. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Одной из жертв новой мошеннической схемы стала жительница Ростова-на-Дону Анна Кудинова. Девушке нужно было забронировать апартаменты в Париже. В мессенджере Telegram она нашла канал «Париж аренда: жилье краткосрочная аренда». Канал привлекал низкими ценами и положительными отзывами.

Кудинова связалась с менеджером по имени Дарья Морозова. Ее же контакты были указаны в описании канала. В ходе переписки россиянку ничего не смутило, после чего она отправила фото своего паспорта и 30 тысяч рублей в качестве предоплаты.

После этого мошенники прекратили связь, удалили чат и заблокировали аккаунт. Фото паспорта затем появилось в сторис у злоумышленников. Потом от имени обманутой появились положительные отзывы от компании. Сам канал сменил название на «Экскурсии в Дубае», а менеджером там значится, сама пострадавшая Анна Кудинова, говорится в публикации.

Мошенники также часто обманывают население под видом сотрудников ФСБ. Недавно аферисты предприняли попытку обмануть благотворительный фонд «Батальон» в Дубне.