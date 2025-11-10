Как на российских туристах скажутся новые визовые ограничения ЕС

На этой неделе могут проявиться результаты решения Еврокомиссии ограничить выдачу многократных виз россиянам. Хотя оно было опубликовано 7 ноября и носит рекомендательный характер, каждая страна самостоятельно принимает решение по этому вопросу, сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

Подчеркивается, что туроператоры пока не получили официальных уведомлений о планируемых изменениях. Первые российские туристы подадут документы на визу 10 ноября. Большинство из них уже имеют однократный шенгенский вид на жительство, поэтому серьезных перемен не ожидают.

Трэвел-эксперт Алексей Кукаевский подчеркнул, что в документе Еврокомиссии отсутствуют четкие разъяснения относительно того, что подразумевается под многократной визой. Это может привести к различным трактовкам. Если страны перестанут выдавать такие визы, путешественники, планирующие круизы или поездки в США и Канаду через ЕС, столкнутся с трудностями, отметил специалист.

Испания уменьшила количество доступных виз, что привело к увеличению интереса к визовым услугам Франции и Италии. Это, вероятно, вызовет рост цен на услуги агентств и консультантов по визовым вопросам, полагают эксперты. Они отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать через два месяца, после анализа статистических данных по поданным заявкам.