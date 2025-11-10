Отложенный спрос назвали одним из факторов востребованности зарубежных круизов

Бронирования речных круизов по России в последние годы растут по большей части за счет осенних месяцев, которые прежде не пользовались популярностью. Рост продаж в сентябре – ноябре за последние 5 лет был 8–10-кратным, сообщил член комиссии Российского союза туриндустрии по круизам, гендиректор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

Параллельно существенными темпами растет востребованность зарубежных морских круизов. На это работают отложенный спрос и относительно выгодный курс рубля.

«Логистика остается непростой, но люди за эти годы привыкли в ней, к тому же выбор авиарейсов большой. Если год назад продавались прежде всего круизы по Персидскому заливу, то в этом – скачок спроса на Юго-Восточную Азию, а также Европу», – рассказал А. Михайловский.

Между тем популярность зарубежных круизов сдерживает малое число предложений с русскоязычной программой. По словам эксперта, россияне хотят получить за рубежом такой же комплексный пакет услуг, который привычен для речных круизов по России.

«Поэтому российские туроператоры начали сами создавать и продавать новые круизные туры специально для русскоязычных туристов. Реальный спрос на такой продукт превысил наши ожидания – продажи за первый календарный год исчисляются тысячами», – подчеркнул он.

Согласно оценкам, по итогам 2025 года в зарубежные круизы отправятся около 140 тыс. российских туристов.