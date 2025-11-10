Туристы пытаются увидеть перемены в работе визовых центров стран ЕС

Наступил первый рабочий день после заявлений Еврокомиссии о запрете мультишенгенов для россиян. И туристы принялись активно присматриваться к работе визовых центров стран Единого пространства – изменилось ли что-то, есть ли первые знаки того, что все уже началось.

«Кто-то сталкивался уже, что мультишенгены не дают?» – спрашивают друг друга в визовых чатах.

Пока что знаков нет совсем:

«Ничего по этому поводу сказать не могу. Мы не получили никаких разъяснений от консульства. Все только в новостях», – ответили журналисту TourDom.ru на горячей линии итальянского визового центра в Москве на вопрос о том, выдают ли еще многократные визы.

По состоянию на сегодня некоторые визовые агентства уже сообщили, что в понедельник их туристы продолжили получать паспорта с вклеенными многократными визами Франции. Впрочем, выводы делать по этим фактам не стоит – те документы, что выдаются сегодня при личном обращении в ВЦ и доставляются курьерами на дом, были рассмотрены еще до появления и самого решения Еврокомиссии, и новостей о нем. Если дипломаты не ринутся после этой рекомендации пересматривать уже принятые решения и переклеивать уже вклеенные в паспорта разрешения, то россияне могут получать мультивизы еще на протяжении нескольких дней. Обычно дата вклейки шенгена в удостоверение личности и дата вручения отличается на пару-тройку дней:

«С четверга-пятницы начнем особо пристально следить за статистикой одобряемых виз. Если консульство Франции примет какие-то принципиальные решения о процедуре рассмотрения документов и сроках одобряемых виз, то первые выводы об этом можно будет сделать через несколько дней», – говорит визовый эксперт, автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Туристы, еще не потерявшие надежды на испанскую визу, отмечают, что в Москве стали появляться отказные слоты на ближайшие даты:

«Наверное, народ отказывается от подачи после последних новостей», – предполагают люди.

Эту тенденцию также предсказывали эксперты – так могут поступить те туристы, которые захотят скорректировать запрашиваемые даты, поняв, что решения могут ужесточиться.

Ранее TourDom.ru писал, что еще до рекомендаций Еврокомиссии по поводу мультишенгенов для россиян большая часть стран Единого пространства самостоятельно перестала выдавать многократные визы. Нововведения если и повлияют, то только на несколько стран, оставшихся лояльными к заявителям из РФ.