Турагенты из России застряли в морском заповеднике на Филиппинах

На Филиппинах начали восстановительные работы после второго подряд урагана. Супертайфун «Фунг-вонг» пронесся накануне по самому большому острову государства – Лусону – со скоростью 185 км/час, разрушив дома и дороги. 1,4 млн человек остались без крова.

Основной удар приняли на себя восточные провинции, в том числе Аврора и Бикол, популярные у туристов благодаря прибрежным курортам и природным достопримечательностям. Отдыхающих оттуда эвакуировали заранее. Однако штормовой нагон и сильный ветер повредили часть инфраструктуры.

Россияне, находящиеся в других частях страны, тоже почувствовали удар стихии. Группа турагентов, отправившихся в рекламный тур туроператора ITM group, «застряла» в Эль-Нидо. Это уже второй тайфун, выпавший на их долю. В первый раз – на прошлой неделе – им пришлось отложить экскурсию к подземной реке Пуэрто-Принцеса и визит в морской заповедник. Теперь из-за «Фунг-вонга» перенесли вылет на Боракай: отправиться туда они должны были еще вчера, но полетят только завтра.

«Из-за погоды пришлось отменить и морские экскурсии, так как море было закрыто. Но жизнь уже нормализовалась: кафе, магазины, дискотеки работают», – рассказали TourDom.ru в ITM group, добавив, что вторая группа – туристическая – накануне благополучно добралась до Боракая.

Многим туристам тоже пришлось на ходу менять планы, так как под воду ушли десятки дорог, в том числе ведущие к достопримечательностям и аэропортам. Была отменена часть рейсов – как внутренних, так и международных. В частности, авиакомпания AirAsia отказалась от 50 вылетов в воскресенье и 40 в понедельник.

«Должны были лететь сегодня с Боракая до Манилы, вчера прислали сообщение, что вылет не состоится. Пришлось ехать в аэропорт, хотели пересесть на другой рейс, но с AirAsia вопрос не решили. Купили билеты у другой компании и улетели. Переплатили 20 тыс., зато следующие 3 рейса не пропали», – рассказывают россияне.

