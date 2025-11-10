Туристов во Вьетнаме пугают нашествием ядовитых жуков

Во Вьетнаме туристов беспокоят ядовитые жуки томкаты, заползающие в апартаменты, утверждает тг-канал Shot. Количество насекомых в центральной части страны якобы резко выросло после тайфуна «Калмаэги».

Отдыхающие, по версии тг-канала, боятся выйти из своих номеров, потому что в коридоре «тьма жуков». Опубликовано видео, при этом названия конкретных отелей и курортов не приводятся. Некоторые россияне уже якобы обращались к врачам с ожогами и зудом. Местные доктора выписывают мази.

Судя по обсуждениям в чатах, отдыхающие в Нячанге и Дананге действительно встречают токсичных жуков. Насекомые появляются обычно в сезон дождей, который начинается на севере и в центре страны в октябре-ноябре. Они не только заползают, но и залетают в номера отелей, причем высота для них не помеха. «Вчера на балконе увидел жука, похожего на “пожарного”. Хотел взять в номер, жене показать», – написал один из туристов. Есть и «пострадавшие» от контакта с жуком: «Я даже не заметила, как под коленкой раздавила. Увидела и лечение начала поздно, так как не знала, что это такое».

Впрочем, эти случаи единичные, многие туристы насекомых не видели. «Нет тут никаких жуков», «За 5 дней отдыха еще ни одного не встретила».

Как рассказали редакции TourDom.ru в компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», обращений от туристов, отдыхающих во Вьетнаме, с жалобами на ожоги от жуков в последнее время не поступало. Не зафиксировали таких заявлений и в Объединенной страховой группе UIG. «В одних компаниях этот случай является страховым, в других – нет, – пояснил гендиректор Андрей Сергеев. – Поэтому, приобретая страховку, нужно обратить внимание на правила».

Томкаты не кусаются, но если жука раздавить, он выделяет токсин, вызывающий раздражение и ожоги вплоть до пузырей, иногда может подняться температура. Чтобы избегать контакта, рекомендуют в темное время суток держать окна и двери закрытыми, использовать москитные сетки и спреи от насекомых. Если жук сел на кожу, аккуратно смахнуть. Бывалые туристы делятся мерами профилактики: «Регулярно проверять сгибы рук и ног, другие незаметные места».

Если контакт с токсичным насекомым уже произошел, стоит промыть кожу теплой водой с мылом, чтобы удалить яд. А в случае появления покраснения и волдырей обратиться в страховую и к доктору, который пропишет заживляющую мазь, а возможно, и антибиотики.

Ранее «ТурДом» писал, что в страховых компаниях не получали обращений от туристов, отдыхающих во Вьетнаме, с жалобами на укусы песчаных мошек.