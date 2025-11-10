Таиланд снова откладывает введение туристического налога

Планы по вводу туристического налога в Таиланде в ближайшие 4 месяца вряд ли будут реализованы. Об этом сообщают СМИ королевства со ссылкой на источник в Минтуризма.

«Идея готова. Юридическая структура готова. Но политическая воля не поспевает», – рассказал журналистам инсайдер из министерства.

Отметим, что сама инициатива с вводом турналога появилась в Таиланде во время пандемии. Однако конкретные шаги по реализации начали принимать в 2023 году. Впрочем, их тормозили периодические перестановки в правительстве.

В октябре глава Министерства туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн уже с уверенностью заявил: налог введут. Крайний срок – февраль 2026 года. Сбор составит 300 батов с человека (около 760 руб.). Деньги пойдут на обеспечение безопасности путешественников, их медицинское страхование и развитие туринфраструктуры. Но, как оказалось, все снова придется отложить.

Как и раньше, на ситуацию влияют политические перестановки. «Задержка не связана с отсутствием подготовки. Были созданы подкомитеты для контроля за распределением средств и сбором платы, а Совет по туризму Таиланда поддержал инициативу. Однако неоднократные смены правительства откладывают реализацию проекта», – сообщает The Thaiger.

Теперь, когда до конца полномочий действующего правительства осталось всего 4 месяца, новый министр туризма признал, что сроки по вводу турналога нереалистичны.