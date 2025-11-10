Япония планирует повысить стоимость визовой пошлины для иностранных туристов

ТАСС

Правительство Японии планирует повысить стоимость получения визы для иностранных туристов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Япония планирует повысить визовую пошлину для иностранных туристов
© РИА Новости

По его данным, это планируется сделать с начала 2026 финансового года (стартует 1 апреля 2026 года - прим. ТАСС), однако на данный момент не указывается, насколько будет повышена пошлина. Это будет первое повышение визовых пошлин для иностранных туристов за всю современную историю Японии.

В настоящее время сбор за туристическую визу в Японию с правом одноразового въезда составляет 3 000 иен ($19,5), за многоразовый въезд - 6 000 иен ($39). В правительстве подчеркивают, что это значительно ниже, чем стоимость туристической визы в США ($185), Великобритании ($167) или странах ЕС ($104). Средства, полученные от повышения стоимости визового сбора, планируется направить на восстановление изнашивающейся туристической инфраструктуры, а также ликвидацию последствий ущерба для окружающей среды - обе проблемы обострились в Японии с резким ростом числа иностранных туристов в последние годы.

В прошлом году власти Японии начали отмечать тенденцию к росту туристического потока. В отдельные месяцы он превышал уровень до пандемии. Увеличению потока иностранцев способствовало решение об отмене ограничения на въезд для индивидуальных туристов с 11 октября 2022 года и возобновление выдачи краткосрочных виз. Еще одним положительным фактором является низкий курс иены по отношению к доллару. В 2024 году Японию посетили более 36 млн иностранных туристов. При этом в 2025 году только за первые девять месяцев число иностранных туристов составило 31,5 млн человек. Число туристов из РФ в Японии в этом году почти каждый месяц обновляло исторический максимум. В сентябре этот показатель вырос на 108,1% по сравнению с прошлым годом и вышел на отметку в 29 700.