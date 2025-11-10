Какие страны выбирают россияне для отдыха

По данным Росстата, за первые 9 месяцев 2025-го популярность зарубежного туризма среди россиян заметно возросла. Количество туристических поездок увеличилось на 15%, достигнув отметки в 10,04 млн против 8,71 млн за аналогичный период прошлого года.

Безусловным лидером по посещаемости остается Турция, куда отправились более 3,7 млн российских туристов, однако динамика роста здесь оказалась минимальной, составив менее 1%. На вторую позицию уверенно вышел Египет, продемонстрировав повышение в 37,3% и приняв около 1,15 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров ОАЭ с результатом в 1,14 млн поездок и ростом на 15%.

Среди других популярных направлений эксперты отмечают значительный скачок в Китае, куда прибыло 964,7 тыс. туристов из России, что на 34,8% больше. Рекордные темпы продемонстрировала Абхазия, увеличившая турпоток более чем в 2 раза, до 783,6 тыс. человек. Также в числе фаворитов оказались Таиланд, Армения, Грузия, Узбекистан и Азербайджан, хотя последние два направления показали отрицательную динамику.

Особого внимания заслуживают страны, вошедшие во вторую десятку рейтинга, где зафиксированы самые яркие всплески интереса. Так, во Вьетнам отправилось на 640% больше туристов, а в Индонезию – в 25 раз больше, чем годом ранее. При этом такие направления, как Куба и Шри-Ланка, напротив, пережили спад интереса со стороны российских путешественников.

В целом общее число зарубежных поездок россиян по всем целям в январе – сентябре 2025 года превысило 24 млн, что на 6,75% больше показателя прошлого года.