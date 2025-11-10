Курортная драма с паромом Seabridge получила неожиданное продолжение

Курортная драма с турецким паромом Seabridge получила неожиданное продолжение. После неудачной попытки пришвартоваться в сочинском порту судно вернулось в турецкий Трабзон, где российских туристов ожидает новый этап испытаний. В отличие от турецких пассажиров, которых уже высадили на берег, гражданам РФ не разрешили сойти на сушу.

По последним данным, туристам придется ждать открытия таможенной службы. Одновременно решается вопрос о приобретении новых авиабилетов, чтобы россияне могли улететь из Турции.

Пассажиры находятся в напряженном ожидании. Одна из туристок подтвердила, что переговоры с компанией-перевозчиком уже ведутся. Речь идет не только о возврате средств за несостоявшееся морское путешествие, но и о компенсации дополнительных расходов. Особую тревогу вызывает наличие в группе множества детей, а также существенные финансовые потери всех участников поездки.

Как стало известно, окончательная информация о дальнейших действиях будет предоставлена пассажирам только утром. До этого времени россиянам остается надеяться на скорое разрешение сложившейся ситуации и долгожданную высадку на берег.