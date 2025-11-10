Что нужно знать перед поездкой на курорт Вонсан

Поток российских туристов в Северную Корею достиг исторического максимума за полтора десятилетия. С июля по сентябрь 2025 года КНДР посетили 3460 граждан РФ, что на 25 % больше, чем весной. Такой всплеск интереса аналитики связывают с открытием нового курортного комплекса.

Вонсан как драйвер роста

Главной причиной туристического бума стало открытие курортного комплекса в Вонсане. Первые организованные туры стартовали в середине июля и мгновенно завоевали популярность. Однако отдых на новом курорте относится к премиум-сегменту: недельный тур для двоих обходится в среднем в 300 тысяч рублей, и это без учета перелета.

Ограничения территория с колючей проволокой

Отдых в Вонсане имеет свои строгие ограничения. Туристы сообщают, что, несмотря на огромную территорию комплекса, для иностранцев выделена лишь небольшая изолированная зона. Весь периметр огорожен колючей проволокой, и выходить за его пределы запрещено. Купание разрешено только на пляже, прилегающем к отелю, а посещать зоны, где отдыхают местные жители, строго запрещено.

Бюджетная альтернатива

Для тех, кого не устраивают дорогие курорты, туроператоры предлагают более доступные маршруты по природным достопримечательностям – например, в горы Чхильбо или на морское побережье. Шестидневный тур с посещением двух провинций обойдется всего около 600 долларов. Участники таких поездок отмечают чистоту, вкусную местную кухню и удивительно доброжелательное отношение корейцев.

Как добраться до КНДР

Добраться до Северной Кореи можно двумя основными способами. Наиболее частые и регулярные рейсы отправляются из Владивостока. Альтернативный вариант – прямой рейс из Москвы, который выполняется всего раз в месяц.

Что нужно знать перед поездкой: правила и советы