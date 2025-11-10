У египетских пирамид за откровенные фото задержали туристов

Троих иностранных туристов, чье гражданство не раскрывается, задержали на территории знаменитого плато Гиза в Египте за попытку создания фотографий без одежды.

Как сообщает издание Cairo24, задержанные нарушили установленные в стране нормы и законодательство.

По информации портала, обвиняемые пытались сделать снимки голыми за спиной усыпальницы Хеопса. Представители издания отмечают, что во время допроса туристы признались в незнании местных правовых норм, сославшись на то, что подобные действия допустимы в их родных странах.

Ранее сообщалось, что туристы на Бали вынуждены были переждать стихию в отелях: на остров обрушились потопы, и власти даже ввели чрезвычайное положение.