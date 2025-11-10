Возникло препятствие для очередного туристического сезона на Шри-Ланке

Неожиданное появление большого количества змей ставит под вопрос проведение очередного туристического сезона на Шри-Ланке.

Многочисленные туристы, в том числе и россияне, заявляют о частых и неприятных столкновениях с рептилиями. Змеи заползают в гостиничные номера и пугают отдыхающих на пляжных территориях, что приводит к напряженной ситуации на известных курортах.

Речь идет о лазающих полозах, их еще называют крысиными змеями. Несмотря на то, что эти змеи, достигающие двух метров в длину, не обладают ядом и не несут прямой угрозы для человека, их внушительный вид вызывает панику у туристов.

Отдыхающие утверждают, что змеи выползают из джунглей и беспрепятственно перемещаются в курортных зонах с развитой инфраструктурой, не проявляя страха перед людьми.

Их можно заметить на шезлонгах возле бассейнов, около вилл и даже на общественных пляжах. Особое недовольство туристов вызывает отсутствие каких-либо действий со стороны местных властей по отлову рептилий, хотя бы в общественных местах, несмотря на поступающие жалобы.

В отличие от туристов, местные жители привыкли к такому соседству. Они осведомлены о том, что крысиные змеи безопасны, и относятся к ним спокойно, считая их частью местной природы.

