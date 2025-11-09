На российских туристов напали ядовитые жуки

Во Вьетнаме туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков томкатов после урагана «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, число жуков резко возросло после урагана в центральной части страны — они забираются в помещения через щели и оставляют ожоги на коже. Ожоги от жуков туристы получают, так как томкаты выделяют токсин педерин, который считается токсичнее яда кобры. После контакта с ядом также может появиться ломота в суставах, тошнота и температура.

Пострадавшие уже обращались к местным врачам, которые прописали им мазь. Чтобы защититься от томкатов, туристы приклеивают скотч на пороги в апартаментах и покупают баллоны со средствами от насекомых.

Ранее россияне застряли во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаэги» — власти прекратили любое паромное сообщение между островами и материком.