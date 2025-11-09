Россиянку оскорбили в ресторане Куала-Лумпура из-за одежды

В Малайзии россиянка подверглась оскорблению в интернете от жителя страны. Инцидент вызвал настолько острую реакцию в соцсетях, что начальник полицейского ведомства Куала-Лумпура сделал публичное заявление о разгоревшемся скандале.

© Freepik

Все произошло в одном из ресторанов популярного у туристов района Bukit Bintang в столице Малайзии. Местный стример выбрал в качестве объекта своего острословия сидящую за соседним столиком иностранку в открытой одежде. Пришедшая перекусить девушка даже не подозревала, что видео с ней в главной роли попало в соцсети.

Во время трансляции блогер рассуждал, есть ли у нее нижнее белье, фантазировал по поводу ее тела и отпускал другие неприемлемые сексуальные реплики. В это время за кадром слышался женский смех, предположительно спутницы нахала. Некоторые подписчики малайзийца подхватили тему и продолжили обсуждение российской туристки в чате.

Видео быстро стало вирусным, и тут блогеру досталось по полной, в том числе и от возмущенных сограждан. Один из них назвал его «потенциальным насильником в процессе подготовки». Под шквалом критики стример уже принес публичные извинения всем малайзийцам, однако местная пресса не упоминает, попросил ли он прощения у иностранки.

Между тем россиянка, узнав, что стала героиней оскорбительного сюжета, по совету друзей пошла в участок: «Я сделала это потому, что молчание защищает только тех, кто причиняет вред другим», – написала она в своем паблике. Полиция начала расследование.

В Малайзии большая часть населения – мусульмане. Обычно туристов предупреждают о соответствующем дресс-коде в общественных местах. При этом на туристических улицах в Куала-Лумпуре и на курортных островах, таких как Лангкави и Пенанг, иностранцы свободно разгуливают в легкой одежде – шортах, майках и топиках. Как правило, на это местные жители никак не реагируют.

