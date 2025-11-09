В Индонезии рассказали об изменения в турпотоке

Индонезия приняла 11,43 млн иностранных туристов с января по сентябрь 2025 года. Это на 10,22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает информационное агентство Antara News, ссылаясь на данные статистического управления республики (BPS).

© Freepik

Заместитель главы BPS по статистике распределения и услуг Пуджи Исмартини отметила, что средние расходы одного путешественника в третьем квартале составили 1297 долларов США (примерно 105 тыс. рублей). Это выше среднего показателя за аналогичный период прошлого года – 1199 долларов США (свыше 97 тыс. рублей). Больше всего туристы потратили на проживание – 37,31 процента расходов. На еду и напитки ушло 19,4 процента потраченных денег, на покупки и сувениры – 10,98 процента, на развлечения – 8,78 процента.

По ее словам, в сентябре 2025 года в страну на отдых приехало 1,39 млн иностранцев, что на девять процентов больше, чем в начале осени 2024 года. Среди туристов больше всего граждан Малайзии (почти 20 процентов). Заполняемость номеров в звездных отелях Индонезии превысила 50 процентов.

Статистическое управление страны также зафиксировало рост числа индонезийских туристов, отправившихся за границу: в сентябре этого года зарегистрировано 695,9 тыс. поездок. Этот показатель на 5,25 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе лидирующих направлений – Малайзия и Саудовская Аравия.

Во многих странах БРИКС наблюдается рост туристической активности. Так, на сайте бразильского министерства туризма сообщалось, что с января по сентябрь приехавшие отдыхать иностранцы принесли стране 32,5 млрд реалов (около 482,6 млрд рублей). Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

С отменой визового режима спрос путешественников из России на туры в Китай вырос на 50–100 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии.