Турпоток из России в Китай преодолел новую отметку

В июле–сентябре 2025 года россияне совершили 383 тысячи туристических поездок в Китай — это самый высокий показатель за последние тринадцать лет. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, в третьем квартале текущего года число поездок россиян в КНР выросло на 13% по сравнению со вторым кварталом и на 25% — по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Подобный уровень турпотока в Китай не фиксировался с 2012 года: тогда, в третьем квартале, россияне совершили 407,6 тысячи поездок.

Отмечается, что одним из ключевых факторов роста стал пробный безвизовый режим, запущенный Китаем для граждан РФ с 15 сентября.