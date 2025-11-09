«Она знает, что красива». Россиянка побывала в Белизе и описала местных женщин

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала женщин самой опасной Белиза словами «умеют жить на полную катушку». Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сначала ты на них просто смотришь — и не понимаешь. Как они могут так свободно себя вести? В России бы уже сто взглядов прожгли — "смотри, юбка короткая", "губы подкачала". А тут — женщина идет, и она знает, что красива. Без тени сомнения», — рассказывает автор блога.

Ершова отметила, что девушки в этой латиноамериканской стране не пытаются быть удобными для других. Белизские женщины убеждены, пишет блогерша, что жизнь нужна не для того, чтобы страдать и собирать волю в кулак.

«И что особенно прелестно — тут нет этого вечного соревнования "у кого сумка дороже". Тут важно другое — у кого улыбка шире», — подчеркивает российская путешественница.

Также она жительниц Белиза умеющими флиртовать, а также невероятно открытыми в дружбе. Особенно россиянке понравилась их искренность.

Ранее эта блогерша описала Белиз словами «как Россия после курса психотерапии». Российская туристка написала, что белизцы, как и россияне, сталкиваются с трудностями, но в отличие от жителей РФ, ни о чем не переживают и не спешат.